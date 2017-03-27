محافظ أسوان: تسليم 15 ألف وحدة سكنية هذا العام

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قال مجدي حجازي، محافظ أسوان، إنه قبل نهاية هذا العام سيتم تسليم نحو 15 ألف وحدة سكنية مختلفة الأنماط، بداية من مايو المقبل، حيث من المقرر تسليم 4920 وحدة خاصة بإسكان الأوقاف.

وأضاف المحافظ، على هامش مرافقته لوزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف بأسوان، اليوم، أن المحافظة بدأت حاليا اتخاذ خطوات على أرض الواقع لتنفيذ إعلان الرئيس السيسى بتحويل أسوان إلى عاصمة للثقافة والاقتصاد الإفريقي، التي أضفنا إليها تحويل أسوان إلى مشتى عالمى، ونبحث حاليا هذا المخطط العام بشكل شامل، بما يعود على التنمية المنشودة للمحافظة.

وأوضح أن المحافظة تقوم حاليا بإعداد المخطط الاستراتيجى للمحافظة، ولصالح الأجيال المقبلة حتى عام 2052 من خلال عقد جلسات استماع بحضور المتخصصين لعرض مقترحاتهم وآرائهم فى هذا الشأن.

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وعن مشاكل المحافظة، التى سيتم عرضها على وزير التنمية المحلية، قال المحافظ إن مشاكل أسوان تم عرضها على جميع الوزارات المعنية لوضع الحلول المناسبة لها، مؤكدًا أنه يتصدر مشكلات المحافظة حاليا مشكلة المياه الجوفية، حيث إن حلها سيسهم بنسبة تزيد على 25% أو أكثر فى حل المشكلات المرتبطة بشبكات وخطوط مياه الشرب والصرف الصحى داخل المحافظة.

وتابع أن المحافظة تعانى أيضًا من مشكلات أخرى سواء داخل المستشفيات ونقص الأدوية أجهزة الغسيل الكلوى والحضانات، لكن نسير بخطة زمنية مع الوزارات والجهات المعنية لإنهائها واستكمالها.