«المحافظين» يعيد نشر مشروع قانون التظاهر المقدم للبرلمان

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بالتزامن مع مناقشة قانون تنظيم الحق في التظاهر، أعاد حزب المحافظين نشر مشروع القانون الذي تقدم به المهندس أكمل قرطام رئيس الحزب إلى مجلس النواب في شهر يونيو الماضي، بشأن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وهو أول مقترح يتقدم به حزب سياسي لتعديل قانون التظاهر.

وحسب بيانٍ صادرٍ عن الحزب، اليوم الاثنين، تضمَّن مشروع القانون المقدم في يونيو الماضي استبدال ست مواد من القانون الصادر في 2013، وهي المواد 10، و11، و12، و13، و18, و22.

وعالجت التعديلات المقدمة ما أسماها الحزب "أوجه قصور" شابت القانون القديم، وشملت "المادة 10" عدم جواز منع التظاهر أو الموكب أو الاجتماع العام نظرًا لأنَّ الحق لا يجوز منعه مع جواز إرجاء أو نقل أو تغيير مسار التظاهرة أو الاجتماع العام أو الموكب لدواعٍ أمنية.

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وشمل المشروع تعديل المادة 11 حذف عبارة "فض الاجتماع العام أو تفريق الموكب أو التظاهرة" من الفقرة الثانية من المادة، حتى لا تتخذ ذريعة للحجر على الحق في التظاهر أو تنظيم الاجتماعات العامة أو المواكب بداعي صدور فعل يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، والاكتفاء بمنح الحق للقائد الميداني بالقبض على من يرتكب جريمة يعاقب عليها القانون.

وفي المادة 12، اقترح الحزب الاكتفاء بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق التظاهرات المخالفة، لضمان عدم الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين، وفي المادة 13، اقترح الحزب حذف عبارة "استخدام طلقات الخرطوش غير المطاطي" من المادة لضرورة التزام قوات الأمن بضبط النفس لأقصى درجة ممكنة والحفاظ على حياة المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة مع الإبقاء على حق قوات الأمن في الدفاع عن النفس في حالة لجوء المشاركين في الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة لاستعمال أسلحة نارية.

وتطرقت تعديلات الحزب للمادة 18، بتوحيد العقوبة على المحرض والمنفذ للتظاهر مقابل منفعة مالية لارتكاب جريمة، كما تمَّ حذف عبارة مع عدم الإخلال بحقوق غير حَسِني النية من المادة 22 نظرًا؛ لأن العبارة جاءت فضفاضة.