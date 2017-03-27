أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

مشادة بين علي عبدالعال وخالد يوسف في البرلمان

Google+ Print
مشادة بين علي عبدالعال وخالد يوسف في البرلمان مشادة بين علي عبدالعال وخالد يوسف في البرلمان

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

وقعت مشادة كلامية بين النائب خالد يوسف، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث قال يوسف لرئيس المجلس: "أنا نائب، مينفعش تقولي إنت مخرج مينفعش تتكلم في القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم برئاسة علي عبد العال؛ لمناقشة تعديلات قانون تنظيم التظاهر.

وكان النائب خالد يوسف هاجم تعديلات قانون التظاهر خلال الجلسة العامة، مطالبا بتعديلات أخرى، إضافة إلى المادة ١٠ التي أرسلتها للبرلمان عقب حكم المحكمة الدستورية.

ونشب جدل بين "يوسف" و"عبد العال" حول التعديلات، حيث وصف الأول القانون بالظالم، الذي خلف وراءه آلاف الشباب المحبوسين، مضيفًا: "ذلك القانون ساوى بين التنظيم الإرهابي الذي خرج على المصريين بالحديد والنار، وبين شباب نقي طالب بالحرية حتى لو اختلفتم معهم".

شاهد أيضا

ووصف تعديل الحكومة على القانون بالمخل لروح ثورة 30 يونيو، وأن البرلمان هو المشرع، والمحكمة الدستورية ليس لها الحق أن تقول رأيها في القانون.

من جانبه، قاطعه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا له: "المحكمة الدستورية نظرت طعنا على الحكم، والمجلس حقه أن يعدل في القانون، ولكن المحكمة أراحت كثيرا من الأمور عندما نظرت الطعن وتأكد دستورية القانون، باستثناء المادة 10، اقرأوا حكم المحكمة، وأعتقد قراءاتك للحكم كانت من منظور سياسي، وزى ما إنت راجل مخرج وتستطيع أن تبدع، القانونيون أيضا عندهم استعداد يبدعوا في القانون، وقراءاتك لحكم المحكمة الدستورية بمنظور سياسي".

وعقب خالد يوسف: "أنا ليا حق أتكلم وأقول وجهة نظرى.. حضرتك مش جاى تقولى أنا مخرج مينفعش أتكلم في القانون"، وبعد ذلك أغلق رئيس المجلس باب المناقشة، واعترض "يوسف"، ليرد رئيس المجلس: "لقد أخذت الوقت الكافي".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

مساء dmc - تعليق رئيس بنك مصر على أن الحكومة هى أكبر مقترض .. بدليل ارتفاع الدين الداخلي

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

البرلمان يرفع الجلسة العامة بعد بيان الحكومة

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

السفيرة عزيزة - النائبة / رشا إسماعيل : هل هناك نية لدى الحكومة لتطوير المناهج والتعليم

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس

وزير "النواب": الحكومة تخصص مندوبين بكافة الوزارات لتلقي طلبات أعضاء المجلس