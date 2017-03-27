مشادة بين علي عبدالعال وخالد يوسف في البرلمان

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وقعت مشادة كلامية بين النائب خالد يوسف، والدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم الإثنين، حيث قال يوسف لرئيس المجلس: "أنا نائب، مينفعش تقولي إنت مخرج مينفعش تتكلم في القانون".

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم برئاسة علي عبد العال؛ لمناقشة تعديلات قانون تنظيم التظاهر.

وكان النائب خالد يوسف هاجم تعديلات قانون التظاهر خلال الجلسة العامة، مطالبا بتعديلات أخرى، إضافة إلى المادة ١٠ التي أرسلتها الحكومة للبرلمان عقب حكم المحكمة الدستورية.

ونشب جدل بين "يوسف" و"عبد العال" حول التعديلات، حيث وصف الأول القانون بالظالم، الذي خلف وراءه آلاف الشباب المحبوسين، مضيفًا: "ذلك القانون ساوى بين التنظيم الإرهابي الذي خرج على المصريين بالحديد والنار، وبين شباب نقي طالب بالحرية حتى لو اختلفتم معهم".

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ووصف تعديل الحكومة على القانون بالمخل لروح ثورة 30 يونيو، وأن البرلمان هو المشرع، والمحكمة الدستورية ليس لها الحق أن تقول رأيها في القانون.

من جانبه، قاطعه الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قائلا له: "المحكمة الدستورية نظرت طعنا على الحكم، والمجلس حقه أن يعدل في القانون، ولكن المحكمة أراحت كثيرا من الأمور عندما نظرت الطعن وتأكد دستورية القانون، باستثناء المادة 10، اقرأوا حكم المحكمة، وأعتقد قراءاتك للحكم كانت من منظور سياسي، وزى ما إنت راجل مخرج وتستطيع أن تبدع، القانونيون أيضا عندهم استعداد يبدعوا في القانون، وقراءاتك لحكم المحكمة الدستورية بمنظور سياسي".

وعقب خالد يوسف: "أنا ليا حق أتكلم وأقول وجهة نظرى.. حضرتك مش جاى تقولى أنا مخرج مينفعش أتكلم في القانون"، وبعد ذلك أغلق رئيس المجلس باب المناقشة، واعترض "يوسف"، ليرد رئيس المجلس: "لقد أخذت الوقت الكافي".