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«القضاء الأعلى» يرفض بالإجماع تعديل البرلمان لقانون السلطة القضائية

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«القضاء الأعلى» يرفض بالإجماع تعديل البرلمان لقانون السلطة القضائية «القضاء الأعلى» يرفض بالإجماع تعديل البرلمان لقانون السلطة القضائية

التحرير

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يعقد مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار مصطفى شفيق، اليوم الإثنين، اجتماعًا عاجلًا لبحث ما وصفه المجلس بـ"تدخل البرلمان في الشأن القضائي"، عقب موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية، والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وقال مصدر قضائي، في تصريح لـ"التحرير"، أن الاجتماع الذي يشارك فيه المستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، أكد جميع الحضور فيه رفضهم تدخل السلطة التشريعية في الشأن القضائي، منوهين بأن القوانين المنظمة للعمل بالهيئات القضائية شأن خاص بالقضاة.

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وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبًا ورفض 14 نائبًا، فيما امتنع نائبان عن التصويت.

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التحرير

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