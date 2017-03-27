خالد شعبان: «الحسيني» هاجمني بألفاظ خارجة لمجاملة رئيس البرلمان

التحرير

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قال النائب خالد شعبان، عضو تكتل "25-30"، إنه لم يشتبك بالأيادي مع النائب محمد الحسيني، ولكنه حاول أن ينصحه بعدم التدخل والهجوم على النائب هيثم الحريري، بعد إحالته لهيئة مكتب المجلس، لكنه أقحم نفسه دون سبب لمجاملة رئيس المجلس، وهاجمه بألفاظ خارجة، ولم يرد عليه، بحسب قوله.

وأضاف شعبان لـ"التحرير"،: "لم أتقدم بمذكرة ضد النائب "الحسيني" لأنني أحترم كافة النواب، وأحافظ على كرامتهم"، مشيرا إلى أن ما حدث أمامي من مشادات كلامية يحدث في جميع برلمانات العالم وهذا طبيعي، و"كنا بنتخانق من أجل الديمقراطية والمصلحة العامة والاستفادة بقانون الإشراف القضائي".

وأوضح شعبان، أنه لا يجوز تحويل النائب "الحريري"، لهيئة المكتب، خاضة أنه لم يتلفظ بأي شئ خارج، وأراد التعبير عن رأيه، لافتاً إلى ما حدث "زوبعة" في فنجان، ولا ترتقي لأي مخالفة عادية، ولذلك نحاول أن ننهي المشكلة بشكل ودي.

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ومن جانبه، قال النائب هيثم الحريري، "مستغرب جدا من النائب"الحسيني" لكونه لم يكن حاضراً الجلسة من البداية وموقفه غير طبيعي، وهاجم نواب التكتل بدون مبرر، مضيفاً: «علينا أن نحترم بعضنا وهناك عدد من النواب تحدثوا لتطليف الأجواء المشحونة بيني وبين رئيس المجلس، عكس ما فعله النائب وتصاعدت الازمة بسببه».

وكان النائب "الحسيني"، رفض تدخل بعض النواب لفض الاشتباك والصلح، خاصة عقب إحالة النائب الحريري لهيئة المكتب، عقب مشادة كلامية مع رئيس المجلس، موكدا أن الحريري أخطأ، وهو ما دفع النائب خالد عبدالعزيز شعبان، عضو تكتل "25-30"، إلى الاعتراض على طريقة الحسيني، واضطر علي عبدالعال، إلى رفع الجلسة خشية استمرار الاشتباك بين النواب.

وكان مجلس النواب أمس وافق في جلسته برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة النائب هيثم الحريري إلى هيئة المكتب للتحقيق معه بشأن تطاوله على رئيس المجلس.