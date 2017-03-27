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البرلمان يوافق على مقترح إعادة مادة الإشراف القضائي للجنة التشريعية

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البرلمان يوافق على مقترح إعادة مادة الإشراف القضائي للجنة التشريعية البرلمان يوافق على مقترح إعادة مادة الإشراف القضائي للجنة التشريعية

التحرير

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وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بإعادة المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى لجنة الشؤون التشريعية والدستورية مرة أخرى، لدراستها من جديد بعد حالة الجدل التي أثارتها طوال الفترة الماضية.

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وأثارت هذه المادة حالةً من الجدل، حيث يرى قطاع كبير من النواب ضرورة استمرار الإِشراف القضائي دون أي حد زمني، فيما يرى عبد العال والحكومة ضرورة تطبيق الدستور في مادته 210 بأن يتم الإشراف القضائي حتى عشر سنوات تنتهى حتى 17 يناير 2024.

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التحرير

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