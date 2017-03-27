البدري يوجه رسالة لـ«كوليبالي»: «لاتصدق ما يقال عنك»

التحرير

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وجه حسام البدري، المدير الفني للأهلي، رسالة إلى مهاجم الفريق سليماني كوليبالي، عقب ما قدمه من أداء في مباراة الأمس أمام سكر الحوامدية.

وقال البدري لكوليبالي، في تصريحات لـ«التحرير»: «قدمت أداء جيدًا بالأمس وأطالبك بالاستمرار والاجتهاد وتنفيذ التعليمات».

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وأضاف البدري: «لا تصدق ما يروجه البعض بشأنك وأني غير راغب في وجودك أو أراك لاعب غير صالح.. من المؤكد سأعطيك الفرصة وستلعب مباريات قبل أي أحكام نهائية عليك»، موضحًا «هذه الفرص ستكون وفق ما يتماشي مع مصلحة الفريق واحتياجاته وظروف المباريات التي نخوضها في البطولات المختلفة».