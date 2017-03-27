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«حياتي خط أحمر».. 6 فنانين رفضوا التدخل في أمورهم الشخصية

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«حياتي خط أحمر».. 6 فنانين رفضوا التدخل في أمورهم الشخصية «حياتي خط أحمر».. 6 فنانين رفضوا التدخل في أمورهم الشخصية

التحرير

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لم يسمح عدد من الفنانين لأحد بالتدخل في حياتهم الشخصية، لأنهم يرون أنها ملك لهم وليس للجمهور، ويرصد موقع "التحرير- لايف" بالتقرير التالي أبرز نجوم الفن الذين لا يدلون بأي تصريح عن حياتهم وعلاقاتهم الشخصية.

أحمد زكي

انفعل الفنان أحمد زكي على الإعلامي مفيد فوزي، بسبب إصراره على معرفة إمكانية الرجوع لزوجته السابقة هالة فؤاد أم لا، ليرد الأول قائلًا: "ده أمر بإيد ربنا بس"، وكرر فوزي سؤاله حول مبادرة زكي للصلح أولًا لأنه الرجل، وأكد على سؤاله للمرة الثالثة عن شعور أحمد إن استيقظ يومًا ووجد هالة ونجله هيثم أمامه، لينفعل زكي عليه مطالبًا إياه بعدم التدخل في حياته الشخصية.

أنغام

سأل صحفي، الفنانة أنغام عن صحة أقاويل إنها عقدت جلسة صلح مع الممثلة زينة، بعد أن إشاعات عن زواج أنغام والفنان أحمد عز السري، وانفعلت أنغام على الصحفي قائلة: "كنت أنتظر منك سؤال أهم من كده".

نيكول سابا

دائمًا ترفض الفنانة اللبنانية نيكول سابا التدخل بحياتها الشخصية، وصرحت: "أنا فخورة بحياتي الشخصية مثلما افتخر بالأعمال الناجحة التي أقدمها، لكني برفض الحديث عنها وأفضل التركيز على فني".

نيكول

كنده علوش

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كانت تتحدث الفنانة كنده علوش عن رأيها المعارض لنظام الرئيس السوري بشار الأسد، لإذاعة "نجوم إف إم "، كما عارضت التدخل بحياتها قائلة: "المشاهد له عندي التمثيل بحرفية، لكن حياتي خط أحمر".

كنده

وائل كفوري

نفى الفنان وائل كوري أثناء حواره مع الإعلامية وفاء الكيلاني ببرنامج "الحكم" وجود علاقة حب بينه والفنانة إليسا، مؤكدًا أن ما يربطهما فقط الصداقة، مشيرًا إلى أن زوجته لا تغار منها لأنها تعرف أن إليسا بحياته خط أحمر، وأن علاقة صداقتهما لا تشبه أي صداقة بالعالم.

وائل كفورس واليسا

غادة عبد الرازق

التقطت الفنانة غادة عبد الرازق العديد من الصور بينها وبين المنتج الفني محمد سعد، الشهير بـ"بندق"، الأمر الذي روج حولها شائعات زواجهما وقضائهما شهر العسل في "اليونان" ثم "إسبانيا" بعد انتهائها من مسلسل "الكابوس"، لذا نفت جميع ما تم تداوله من أخبار على مواقع التواصل الاجتماعي حول زواجها منه، قائلة: "شائعات مغرضة والسلام"، وأضافت أنه صديقها "الأنتيم"، ووضحت أن حياتها خط أحمر وليست لتداول الأخبار حولها.

 

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