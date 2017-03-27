سما المصري تكشف تفاصيل «عقوق الوالدين»: «مش مقتنعة بس المنتج قال هيجيب مشاهدات»

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سيل من الهجوم تعرضت له الراقصة الاستعراضية سما المصري بعد إعلانها عن تقديم برنامج ديني بعنوان "عقوق الوالدين"، على إحدى القنوات الفضائية، في شهر رمضان المقبل.

وخرجت "المصري" لتوضح تفاصيل البرنامج خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح دريم "، لتقول إنها غير مقتنعة بتقديمه، لكن الهدف منه جذب كميات كبيرة من الإعلانات وتحقيق أعلى نسبة مشاهدة، مشيرة إلى أن منتجي البرنامج أقنعوها بأن البرنامج سيثير انتقاد الكثيرين ويستفزهم، وهو ما يحقق شهرة ونجاح واسع لها وللقناة.

وذكرت "المصري" أنها تعتزم استضافة مجموعة من علماء الأزهر الأجلاء، لمناقشة أمور الدين خلال شهر رمضان المبارك، وأنها طلبت من القناة ضرورة موافقة علماء الدين على الظهور بالبرنامج، موضحة أن معظم العلماء وافقوا بشرط ارتدائها الحجاب، وهو ما رفضته المصري لأنها لا تريد خداع جمهورها، الذي تعود على أن يشاهدها بدون حجاب.

وعلقت عبر حسابها بموقع "انستجرام": "علماء الأزهر انتفضوا من مجرد خبر أومال لما البرنامج يظهر هيقولوا أيه؟، وبعدين مين اللي قال لا سمح الله إن مصر فقدت فقهائها؟، ومين اللي قالهم إني هاطلع أفتي وأبقى فقيهه؟، استغفر الله أنا أقل من ذلك بكثير".

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وأضافت: "أنا بس هجيب لهم ناس يشرحوا صحيح الدين للناس وأنا هاقعد استمع واستفيد زيهم، أحسن من إن كل مواطن بقى له شيخ وفقيه، والناس تاهت بين 1000 رأي ورأي، وحدثت الكوارث اللي بتحصل في مصر دي كلها".

وتابعت: "أنا عامل مساعد ومذيعة فقط ويمكن كل الضجة عن البرنامج دي تخلي الناس تقعد تتفرج وتطلع باستفادة من الناس مش مني أرجو ذلك".