تخفيف عقوبة إيقاف أديمي لاعب دينامو زغرب لعامين

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أعلنت محكمة التحكيم الرياضية بلوزان، اليوم الإثنين، أنه تم تقليص عقوبة أريان أديمي، لاعب وسط نادي دينامو زغرب الكرواتي، ومنتخب مقدونيا، من 4 أعوام إلى عامين.

وسقط اللاعب البالغ من العمر (25 عامًا) في اختبار للمنشطات بعد أن تم العثور على مادة ستانوزولول المحظورة في عينته عقب فوز فريقه 2-1 على آرسنال في دوري أبطال أوروبا في سبتمبر 2015.

وأضافت المحكمة أن اللاعب القى باللائمة في سقوطه في اختبار المنشطات على مُكمل غذائي، وصفه له الطبيب عقب إصابته وكان يحتوي على مادة محظورة.

وقال نادي دينامو في بيان عبر موقعه الإلكتروني: «فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد الأوروبي أقصى عقوبة ممكنة وأوقفت أديمي أربع سنوات».

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وأضاف: «لم نكن حتى نتخيل ذلك في أسوأ تصور ممكن، سنفعل كل ما بوسعنا لدعم أديمي في هذه المرحلة الصعبة بالنسبة للاعب الذي سيكون في حاجة للبقاء قويا خارج الملعب كما اعتاد أن يكون داخله».

وأكد زوران ماميتش مدرب دينامو أن النادي يشعر بصدمة وينوي التقدم باستئناف ضد العقوبة.

وقال أديمي: «فقدت القدرة على إيجاد كلمات لشرح شعوري السيء، لست مذنبا وأعرف أني لم أرتكب أي خطأ لكني رغم ذلك تعرضت لهذه العقوبة القاسية».