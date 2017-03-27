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الداخلية: استخراج بطاقات الرقم القومي ووثائق السفر مجانًا لذوي الاحتياجات لمدة ٣ أيام

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الداخلية: استخراج بطاقات الرقم القومي ووثائق السفر مجانًا لذوي الاحتياجات لمدة ٣ أيام الداخلية: استخراج بطاقات الرقم القومي ووثائق السفر مجانًا لذوي الاحتياجات لمدة ٣ أيام

مصراوي Masrawy

وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار

كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:

‏‫وجه وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار باستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي ووثائق السفر مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة، خلال الثلاثة أيام الأخيرة من فترة انعقاد فعاليات الملتقى الدولي الأول لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها اليوم الاثنين، حصل مصراوي على نسخة منه، إن ذلك يأتي في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة بأحد محاورها إلى تفعيل دورها المجتمعي والإنساني لهيئة الشرطة وتوطيد جسور الثقة والتعاون مع المواطنين والتواصل مع كافة طوائف الشعب المصري، وبمناسبة اضطلاع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي برعاية ودعم فعاليات "الملتقى الدولي الأول لفنون ذوي الاحتياجات الخاصة" خلال الفترة من 24 مارس، وحتى 31 مارس بالقاهرة بمشاركة عدد من الدول الأجنبية والعربية وعدد من الوزارات والهيئات.

وأضاف البيان، أن وزير الداخلية وجه باستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومي ووثائق السفر مجاناً لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال الثلاثة أيام الأخيرة من فترة انعقاد فعاليات الملتقى.

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