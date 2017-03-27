الآثار تنفي اختفاء منحة أمريكية قيمتها 50 مليون جنيه

كتبت- نسمة فرج:

أكد الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن اختفاء مبلغ 50 مليون جنيه مصري، منحة المركز الأمريكى للدراسات عام 2014 إلى المتحف المصرى الكبير لتطويره وإنشائه عارٍ تمامًا من الصحة.

وقال أمين- في تصريحات لـ"مصراوي"، الاثنين- إن المبلغ لم يدخل على الإطلاق لحسابات وزارة الآثار كما يشاع، ولكن تم إتاحته تحت تصرف الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية طبقًا لمذكرة تفاهم موقعة بينها وبين وزارة التعاون الدولي.

ولفت الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه على هذا الأساس قامت الوكالة الأمريكية بالتعاقد مع المركز الأمريكى للدراسات بالقاهرة بهدف تنفيذ بعض الأنشطة الخاصة بالآثار طبقاً للوائح الوكالة المتبعة في هذا الشأن.