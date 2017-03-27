الخارجية الصينية تنتقد زيارة رسمية لمسؤول ياباني إلى تايوان

بكين (د ب أ)

ذكرت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم الاثنين أن الزيارة التي قام بها مسئول ياباني إلى تايوان يوم السبت الماضي تنتهك التزاما يابانيا بالاتفاق المشترك مع الصين بشأن امتناع طوكيو عن إقامة علاقات رسمية مع تايوان، حسبما أفادت وسائل الاعلام الرسمية في الصين.

وفي إطار سياسة "صين واحدة" التي تنتهجها بكين، تطالب الصين جميع الدول التي تقيم معها علاقات دبلوماسية بقطع العلاقات الرسمية مع تايوان التي تعتبرها بكين إقليم منشق عنها.

ووقعت الصين واليابان مثل هذه الاتفاقية عند استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1972.

وزار جيرو أكاما نائب وزير الشئون الداخلية والاتصالات الياباني تايوان يوم السبت الماضي، ليصبح أرفع مسئول ياباني يزور تايوان بصفته الرسمية منذ عام 1972.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية هو تشونجينج خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين أن الصين تعارض الزيارة وتحث اليابان على "التوقف عن المضي قدما في هذا المسار الخاطئ"، حسبما نقلت عنها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).