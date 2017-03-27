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وزراء خارجية الناتو يقدمون اجتماعا حتى يحضره تيلرسون

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وزراء خارجية الناتو يقدمون اجتماعا حتى يحضره تيلرسون وزراء خارجية الناتو يقدمون اجتماعا حتى يحضره تيلرسون

مصراوي Masrawy

حلف شمال الاطلسي

بروكسل (د ب ا)
أكد حلف شمال الاطلسي (الناتو) أن وزراء خارجية الحلف قدموا موعد اجتماعهم إلى 31 مارس الحالي.

وينظر إلى هذه الخطوة على نطاق واسع على أنها محاولة لتمكين وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من الحضور بعد كان قد قال إنه لن يحضر الاجتماع الذى كان من المقرر أن يعقد في الفترة من 5 إلى 6 ابريل.

كانت خطة تيلرسون الأصلية بعدم حضور اجتماع وزراء خارجية الناتو والسفر إلى روسيا في وقت لاحق من هذا الشهر، قد أثارت القلق إزاء أولويات البيت الأبيض.

وبدأت العلاقة بين الإدارة الأمريكية الجديدة وحلف الناتو بداية صعبة بعد أن وصف الرئيس دونالد التحالف بأنه قد "عفا عليه الزمن" وانتقد حلفاء الناتو الأخرين لعدم انفاقهم ما يكفي على الدفاع.

ونظرا للدور البارز الذي تلعبه الولايات المتحدة في حلف الناتو، فمن النادر للغاية أن يغيب وزير الخارجية الأمريكي عن اجتماع على المستوى الوزاري.

كان وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس قد هدد بأن بلاده سوف تقلص اسهاماتها في الناتو ، مالم تقم الدول الأعضاء بزيادة انفاقها الدفاعي.

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