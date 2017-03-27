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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

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حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

برج الجدي

مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح

عاطفياً: الشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسياً

صحياً: ثقتك بنفسك وراحة البال تنعكسان على نفسيتك وتبقيانك في حالة من الراحة

ابراج مكتوب

برج الجدي

تحتل مكانة مميزة بين رفقائك بل وربما تحقق نجاحا غير مسبوق في العمل. سيحاول الجميع الاستفادة منك والتعر ف على ما تقوم به لتحقق أحلامك فانصحهم واعرض عليهم بعض الأمثلة. اشرح لهم بعض الخطط التي تمكنهم من النجاح ولكن دون فخر أو كبرياء.

المصدر:ارب حظ

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رئيس قسم الأخبار

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