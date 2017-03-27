حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج القوس

مهنياً: حاول أن تتجنب الجدل الذي لن يقدم أو يؤخر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغباً في تحسين ظروفك



عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق



صحياً: كن معتدلاً في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدماً في السن

ابراج مكتوب

برج القوس

لديك رغبة ملحة اليوم في السيطرة على الأمور واتخاذ القرارات ولكن قد يؤدي تعدد المسؤوليات إلى شعورك بالتوتر إلى حد ما. إذا شعرت بذلك فحاول أن تؤجل تلك القرارات للغد لكي لا تندم. ركز اليوم على التحكم في أعصابك وتصرفاتك أثناء تعاملك مع من حولك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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