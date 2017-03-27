«إعلام البرلمان»: أموال صندوق «آثار النوبة» تُصرف في غير موضعها

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كشفت مناقشات التقرير الذي أعدته لجنة الثقافة والإعلام والآثار، الخاص بزيارة المناطق الأثرية بالنوبة، عن مفاجآت منها أن صندوق إنقاذ آثار النوبة، الذي يتلقي المنح ويخصص له أموال من الموازنة العامة للدولة، لا ينفق جنيه واحد على آثار النوبة، التي من المفترض أن يكرس لها الصندوق خدماته، لافتًا إلى أن الصندوق مقره بالقاهرة ويعمل بطريقة مركزية.

وطالب عدد من النواب وعلى رأسهم نائب النوبة، ياسين عبد الصبور، والنائب تامر عبد القادر بضرورة نقل الصندوق إلى المنطقة الأثرية بالنوبة، قال عبد القادر: "أموال الصندوق تصرف في غير موضعها، وبطريقة مخالفة للقانون وهو ما يعد جريمة".

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وطالب النائب أسامة هيكل، رئيس اللجنة، عبد القادر بأن لا يلقي التهم جزافًا، وأن يوافي اللجنة بالمستندات التي تؤكد كلامه، قائلًا: "نحن في مجلس نواب، ولا بد أن تكون الكلمة بحساب، وأن يكون هناك مستندات على مثل هذا الكلام، لأنه يعد جريمة إن ثبت ويستقيل فيها وزير، لأن ما يحدث إذا كان حقيقة فهو فساد".

كما كشفت مناقشات اللجنة عن أن رئيس صندوق آثار النوبة لم يزور منطقة الآثار منذ تعيينه قبل 3 سنوات، وهو أمر وصفته اللجنة بغير المقبول والكارثي كما أن المنطقة الأثرية للنوبة غير مدرجة على الخريطة السياحية لمصر، بما فيها متحف النوبة،بجانب سرقة الآثار أكثر من مرة.