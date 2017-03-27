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شعبة الدواجن: مصر تستورد 85% من الأمصال واللقاحات

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شعبة الدواجن: مصر تستورد 85% من الأمصال واللقاحات شعبة الدواجن: مصر تستورد 85% من الأمصال واللقاحات

التحرير

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قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، إن القطاع يعاني من قلة الأمصال واللقاحات، مشيرا إلى أن تستورد نحو 85% من الأمصال واللقاحات التي يحتاجها القطاع، ولكن للأسف تفقد فاعليتها تماما نتيجة الإجراءات التي تتبع في تخزين الأمصال ونقلها بطريقة خاطئة، حسب قوله.

وأضاف السيد، خلال الاجتماع المنعقد بالغرفة التجارية في القاهرة، أن هناك العديد من الأزمات التي تعوق عمل منتجي الدواجن، ويأتي على رأسها ارتفاع تكلفة النقل والتخزين، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج الداجني ويجعل العمل بالقطاع غير مجد.

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ولفت إلى أن من أبرز المشكلات نقص الأعلاف وارتفاع أسعارها، لا سيما أن القطاع الداجني يحتاج لنحو 70 مليون طن ذرة صفراء سنويا لتغذية الدواجن، وهو ما نعاني منه ونحاول تعويض نقص الإنتاج في الأعلاف بالاستيراد.

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التحرير

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