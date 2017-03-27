«البحوث الإسلامية» ينفي أمام البرلمان تجميد عمل الواعظات: يحتجن للتدريب

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رفض الدكتور أسامة العبد، رئيس لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، التعصب في الدعوة بالنسبة للواعظات، متمسكا بضرورة التركيز على السهولة واليسر في الدين.

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد إسماعيل، اليوم الإثنين، بشأن تحويل الواعظات الجدد بمنطقة وعظ كفر الشيخ إلى وظيفة باحثة، بحضور الدكتور محيي الدين عفيفي، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية.

وأوضح أمين عام مجمع البحوث أنه لم يتم إحالتهن للعمل الإداري وإنما هي فترة للإعداد والتدريب، مشيرًا إلى أن بعضهن يلجأ إلى الغلو في بعض الأمور منها الإلزام بالنقاب.

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وأكد العبد أنه لا إفراط ولا تفريط، وأن مصر لن تخرج من محاولات الوقيعة بها إلا من خلال الوسطية في كل شيء.

وأوصى، الواعظات بالاعتدال والوسطية في تناول كافة القضايا، وتناول الموضوعات بسهولة ويسر، لافتًا إلى أن التعصب يؤدي إلى أمور سيئة، ومصر في حاجة إلى واعظات أكثر من أي وقت مضي.