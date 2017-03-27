رئيس المشروعات الصغيرة: «إحنا بنستورد كل حاجة من الخارج»

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قال علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاقتصاد المصري يعاني العديد من المشكلات الصعبة خلال الفترة الحالية، مضيفا: "إحنا بنستورد كل حاجة في حياتنا من الخارج".

وتابع السقطي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الثالث لجريدة الأموال، والذي عقد اليوم بعنوان "عام على مبادرة الرئيس السيسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن كل ما ينقصنا للنهوض بقطاع المشروعات هو التخطيط السليم، مؤكدا أننا نمتلك كافة أدوات التمويل اللازمة، ولكن الأزمة في الغالب تكون بسبب التخطيط خاصة وأنه غير شامل ودقيق.

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ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما تم تحقيقه من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليار جنيه، ووضع رؤية واقعية لخارطة طريق جديدة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير سعر الصرف.