أخبار عاجلة

بالصور.. استعدادات مكثفة لتأمين مباراة الأهلي وأسوان الأحد المقبل -
فيديو| عصام الإسلامبولي: مجلس الدولة سيعترض على قانون حالة الطوارئ -
فيديو| رئيس بنك مصر: «المركزي» أطلق يد البنوك في تحديد سعر العملة -
بالفيديو.. مظهر شاهين ينفعل على الهواء ويخلع «عمته» لشيخ سلفي -
فيديو| رئيس بنك مصر: حجم الودائع في البنوك وصل 2 تريليون و700 مليار جنيه -
توقف حركة الصيد بإدكو وغلق بوغاز رشيد في البحيرة -
صور| مصاب في تفجير «المرقسية» يروي شهادته عن «لحظات الموت» -
مدرب يوفنتوس: لعبنا مباراة كبيرة أمام البرسا.. ولم نحسم التأهل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 12 إبريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 12-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

رئيس المشروعات الصغيرة: «إحنا بنستورد كل حاجة من الخارج»

Google+ Print
رئيس المشروعات الصغيرة: «إحنا بنستورد كل حاجة من الخارج» رئيس المشروعات الصغيرة: «إحنا بنستورد كل حاجة من الخارج»

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال علاء السقطي، رئيس اتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن الاقتصاد المصري يعاني العديد من المشكلات الصعبة خلال الفترة الحالية، مضيفا: "إحنا بنستورد كل حاجة في حياتنا من الخارج". 

وتابع السقطي، خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي الثالث لجريدة الأموال، والذي عقد اليوم بعنوان "عام على مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة"، أن كل ما ينقصنا للنهوض بقطاع المشروعات هو التخطيط السليم، مؤكدا أننا نمتلك كافة أدوات التمويل اللازمة، ولكن الأزمة في الغالب تكون بسبب التخطيط خاصة وأنه غير شامل ودقيق. 

شاهد أيضا

ويبحث المؤتمر الذي يشارك فيه طارق عامر، محافظ البنك المركزي، ما تم تحقيقه من مبادرة دعم المشروعات الصغيرة بنحو 200 مليار جنيه، ووضع رؤية واقعية لخارطة طريق جديدة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد تحرير سعر الصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

فيديو| أديب: «استحملنا 30 سنة طوارئ 30 مع مبارك.. نصبر 3 شهور مع السيسي»

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - العرب اللندنية : الرئيس السيسي يسحب ملف تجديد الخطاب الديني من الأزهر

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

مساء dmc - الإعلامي / أسامة كمال : الرئيس السيسي عنده حق والكلام اللي قاله مش تطيب خاطر المصريين

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني

اليوم.. السيسي يستقبل وزير الزراعة الألماني