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وزير التنمية المحلية من أسوان: مشروع كركر يمثل بشائر تنمية الصعيد

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وزير التنمية المحلية من أسوان: مشروع كركر يمثل بشائر تنمية الصعيد وزير التنمية المحلية من أسوان: مشروع كركر يمثل بشائر تنمية الصعيد

التحرير

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قال الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، إن مشروع قانون المحليات، أحيل إلى مجلس النواب وأنه عقب مناقشته سيتم تحديد موعد للانتخابات، معتبرا أن ذلك يعد نقلة نوعية نحو تطبيق مفهوم اللا مركزية.

وأضاف الوزير خلال تفقده منطقة وادى كركر النوبية، أن المنطقة تعد أحد المشروعات التنموية الواعدة ليس لأسوان فقط لكنها لكل أبناء ، باعتبار أن المنطقة مجتمع عمراني زراعي وصناعي ورياضي.

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وأوضح الشريف أن بدأت تنفيذ تكليفات الرئيس السيسى نحو تنمية الصعيد، والإسراع فى التنمية المتكاملة، لافتا إلى أن منطقة كركر النوبية على ضفاف البحيرة نموذج يتحدث عن نفسه ومن بشائر التنمية، لمصر الجديدة، حيث إنه سيتم تعميم هذا النموذج فى مناطق أخرى بالمحافظات.

وتفقد الوزير المواقع الخاصة بموقف الحافلات والسيارات الدولي بمنطقة كركر الذى يربط مصر بالسودان.

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التحرير

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