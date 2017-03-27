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موانئ البحر الأحمر تناقش تقسيط مديونية الشركات الملاحية

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موانئ البحر الأحمر تناقش تقسيط مديونية الشركات الملاحية موانئ البحر الأحمر تناقش تقسيط مديونية الشركات الملاحية

التحرير

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عقد مجلس إدارة هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة اللواء مهندس هشام أبو سنه، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، ومنها تعديل اللائحة المالية للهيئة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لاعتمادها من وزارة المالية.

وقال ملاك يوسف، المتحدث الإعلامي للهيئة، أن المجلس ناقش تقسيط المديونية المالية للشركات الملاحية العاملة بموانئ الهيئة، ووافق على التقسيط للشركات لمساعدتها في زيادة نشاطها، واستمرار العمل على الخطوط الملاحية وجذب المزيد من الخطوط الملاحية والاستثمارات المحلية و الأجنبية للعمل بموانيها.

وناقش المجلس، زيادة مقابل الخدمات التي تؤديها الهيئة للسفن، نظير رفع درجة الاستعداد بالميناء لتأمين السفن والمنشآت في أثناء عمليات التشغيل والإصلاح.

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وأشار يوسف، إلى أن المجلس وافق على إلغاء مساحة 40 ألف متر مربع من المساحة المرخص بها لشركة للألومنيوم بميناء سفاجا، لإعادة استغلالها في أنشطة أخرى لزيادة تنمية موارد الهيئة، وحسن استغلال أراضيها ضمن خطة الهيئة للمشروعات الاستثمارية.

وفي نفس السياق، استعرض أبو سنه، تقرير متابعة الخطة الاستثمارية للهيئة، خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 31/3/2017، وكذا نشاط الهيئة خلال الفترة من 1/7/2016 حتى 28/2/2017، من حيث كمية البضائع المتداولة، التي بلغت 5 ملايين طن بضائع بنسبة زيادة 17 % عن الفترة المثيلة للعام الماضي، كما تم تداول 537 حاوية ووصول وسفر 452 ألف راكب، و65 ألف سائح بنسبة زيادة 5 % من السياحة عن الفترة المثيلة للعام الماضي.

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