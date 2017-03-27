صور.. عشرات العمال بهيئة تعليم الكبار يتظاهرون ضد تدني الرواتب

التحرير

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كتب - محمد عاطف

نظَّم العشرات من العاملين بهيئة تعليم الكبار، صباح اليوم الإثنين، وقفة احتجاجية داخل المقر الرئيسي بجسر السويس؛ احتجاجًا على تدني أجورهم وعدم كفايتها لمتطلبات المعيشة الاقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات.

وقال أحمد عبد المرضي، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بهيئة تعليم الكبار، في تصريحاتٍ لـ"التحرير": "الوقفة جاءت بسبب تجاهل المسؤولين بداية من رئيس الهيئة حتى رئيس الوزراء لمطالبنا والتي تتمثل في تعديل جدول الأجور الخاصة بالعاملين والتي ما زالت تتراوح بين 700 و1500 جنيه، بما يعني عدم وصول أغلب العمال إلى الحد الأدنى للأجور، ورفع كل البنود المتغيرة بالأجر من متابعات ومكافآت وحوافز، وتعيين كل من مر عليه ثلاث سنوات، حيث وصل بعضهم إلى سنوات خدمة تزيد على خمس سنوات".

وأضاف: "رئيس الهيئة رفض مقابلة وفد ممثل عن العمال لعرض مطالبهم وقال لهم أنا مش باتعامل مع الأشكال دي، فهتف العمال برحيله من رئاسة الهيئة، إلى جانب تنفيذ مطالبهم".

وتابع: "رئيس الهيئة النهارده كان بيحتمي بالأمن، وده منع الاحتكاك النهارده، بس هو بأسلوبه المهين مع العمال كده هو عاوز يكون في صدامات بينه وبينهم".

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وأوضح عبد المرضي: "قوات الأمن حاصرتنا، وسحبت أوراق سائقي أتوبيسات القادمين من المحافظات وهددوهم بمصادرة السيارات حال عدم الامتثال لأوامرهم بالرجوع".

وأشار عبد المرضي إلى أنَّه سيتوجه لمكتب وزير التربية والتعليم لعرض أزمتهم عليه، متابعًا: "نستغيث بالوزير من إهانة رئيس الهيئة المتكررة لنا".

وأكَّد ضياء رتيمة أحد العاملين بالهيئة، عضو اللجنة المشكلة للتفاوض مع رئيس الهيئة، أنَّ مطالبهم لا تتجاوز مفهوم الرغبة في العيش الكريم، حسب تعبيره.