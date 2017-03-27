«القضاة» يدعو إلى اجتماع طارئ بعد موافقة البرلمان على تعديل السلطة القضائية

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أعرب نادي القضاة عن رفضه لموافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض.

وأعلن النادي، في بيانٍ له، اليوم الإثنين، دعوة المجلس الاستشاري لرؤساء أندية القضاة لاجتماع بعد غدٍ الأربعاء لبحث الأمر.

وذكر البيان: "مجلس إدارة النادي في حالة انعقاد دائم بعد موافقة اللجنة التشريعية بمجلس النواب على مشروع تعديل قانون السلطة القضائية والخاص بكيفية اختيار رئيس محكمة النقض".

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وأكَّد البيان أنَّ نادي القضاة يرفض تعديل اللجنة التشريعية بشأن قانون السلطة القضائية.

وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب قد وافقت على تعديلات قانون السلطة القضائية المقدمة من النائب أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، وجاءت الموافقة بأغلبية 24 نائبًا ورفض 14 نائبًا، بينما امتنع نائبان عن التصويت.