حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: القمر الجديد في برج الحوت يجعلك تضع التحديات وتنجح في مساعيك، لكن انبته من بعض الأعداء



عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة



صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم

ابراج مكتوب

تشعر بالتوتر والقلق على مدار الأيام الماضية ومن المؤسف أن هذا التوتر سيتستمر الأيام المقبلة أيضا. عليك أن تتوخى الحذر فربما تصل إلى حالة سيئة اليوم بسب عصبيتك وانفعالك. حاول أن تحل مشاكلك ولا تخاف من الفشل. ربما تكون مترددا في اتخاذ خطوة ما ولكن الخوف من الفشل ليس حلا.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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