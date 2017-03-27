دجلة يفوز على مدينة نصر بثنائية وديًا

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فاز فريق وادي دجلة، على نظيره مدينة نصر، بهدفين دون رد، في اللقاء الودي الذي جمع بينهما اليوم الإثنين، ضمن استعدادات دجلة لاستئناف مسابقة الدوري الممتاز.

سجل محمد بيسوو، هدف دجلة الأول في الدقيقة الثالثة من بداية المباراة، قبل أن يضيف محمد شريف الهدف الثاني في الدقيقة الـ44 من عمر المباراة.

ويواصل وادي دجلة معسكره المغلق بالعين السخنة، على أن يعود إلى القاهرة خلال يومين.

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ويستعد وادي دجلة لمباراة النصر للتعدين، المقرر إقامتها 31 مارس الجاري، على استاد أسوان، ضمن الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز.

ويحتل دجلة المركز الـ9 في ترتيب جدول مسابقة الدوري.