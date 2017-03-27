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مرتضى منصور للأهلي: «أنا لساني طويل»

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مرتضى منصور للأهلي: «أنا لساني طويل» مرتضى منصور للأهلي: «أنا لساني طويل»

التحرير

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وجه مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، انتقادات حادة لمسؤولي النادي الأهلي، بسبب الأنباء التي ترددت عن تفاوض الأهلي مع الثنائي ستانلي وعلي جبر.

وقال منصور، في مداخلة هاتفية لبرنامج «الكرة في ملعبك» الذي يقدمه خالد الغندور: «إللي بيعمله الأهلي ده تحرش رياضي، وبحذرهم أنا لساني طويل، وهما بيزعلوا لما أطول لساني عليهم».

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وتساءل رئيس الزمالك: «يجرأ علي جبر، أو عائلته أن يتحدثون معي عن مفاوضات الأهلي وهو لاعب عندي في الفريق؟».

وعن عرض عبد المنعم "كهربا"، صانع ألعاب الفريق المعار إلى اتحاد جدة السعودي، بقيمة 15 مليون دولار، أكد إن اللاعب ما زال على ذمة الزمالك وهو الذي سيحدد قيمة انتقاله لأي فريق آخر.

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التحرير

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