عبد الفتاح: سيتم تغيير المكان المخصص لحكم الفيديو في هذه الحالة

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قال عصام عبد الفتاح، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، إنه سيتم نقل حكم الفيديو من المكان المخصص له في الجهة المقابلة لدكة الجهازين الفنيين بمنتصف الملعب في حالة واحدة.

وأوضح عبد الفتاح، خلال المؤتمر الصحفي بمشروع الهدف، أنه إذا أُقيمت المباريات بحضور الجمهور، سيتم نقل حكم الفيديو إلى خلف أحد المرميين، مؤكدًا أن حكم الفيديو سيساعد في معرفة اللاعب الحاصل على بطاقة صفراء، «علشان لما يرتكب خطأ تاني يستوجب الطرد ياخد هو الطرد ميجيش لاعب تاني هو إللي ياخد الإنذار».

وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة: «هنعمل لايحة لحكم الفيديو بحيث يتم معاقبة أي لاعب أو مدرب يعترض على حكم الفيديو أو يروحوا للحكم علشان يشوفوا إعادة الكرات في المونيتور، وحصلنا على موافقة الفيفا لتطبيق تقنية حكم الفيديو بهذا الشكل المبسط.. هاني أبو ريدة كلم الناس في الفيفا وخد موافقتهم».

وتابع عبد الفتاح: «إذا تم الاستقرار على تطبيق حكم الفيديو أو الإضافي، سيكون ذلك بعد 3 أسابيع سيتم تجريبها الأول في وديات وبعض مباريات الدرجة الثانية، وبريزنتيشن والقنوات اللي بتذيع الماتشات هيساهموا في توفير الكاميرات المطلوبة لتطبيق تقنية حكم الفيديو».

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من جانبه كشف محمد نصر المخرج التليفزيوني، أن تطبيق حكم الفيديو في مصر، يستلزم وجود عدد كاميرات يتراوح بين 6 و8 كاميرات، وقد تزيد إلى 10 أو 12 كاميرا على الأكثر.

وقال نصر: «حكم الفيديو سيتواجد بجواره مساعد مخرج، موضحًا أنه سيتم استخدام هذه التقنية في الحالات الجدلية فقط»، مضيفًا: «سيتم توفير وحدة مونيتور لحكم الفيديو، وتكلفتها حوالي 3 آلاف جنيه، وسيتواجد حكم الفيديو في الجهة المقابلة لدكة المدربين من الملعب».

وتابع المخرج التليفزيوني بأنه في حالة وجود أي لقطة جدلية سيبلغ حكم الفيديو حكم الساحة بالقرار ثم يتوجه حكم الساحة خلال ثوانٍ قليلة إلى حكم الفيديو لمشاهدة الكرة في المونيتور، وهنا يبلغ حكم الفيديو مخرج اللقاء بصرورة إعادة اللقطة سريعًا لاتخاذ القرار.