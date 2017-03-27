حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

مهنياً: يحذرك هذ اليوم من بعض الإرباكات ويطلب إليك الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة او المجازفة او تصديق بعض المناورين



عاطفياً:عليك ان تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان



صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن

ابراج مكتوب

قد يؤثر عليك بعض الأشخاص اليوم لتغير أفكارك ولكن احذر وكن واثقا من نفسك ومن تفكيرك. لا تقلق ولا تيأس إذا وجدت أن أفكارك ووجهات نظرك متعارضة مع الآخرين فهذا يدل بالتأكيد على أنك مختلف في تفكيرك عنهم. ابتعد عن هؤلاء واقرأ مزيدا من الكتب لتدعم نفسك.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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