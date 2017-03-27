حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 28/3/2017 على الصعيد المهنى والعاطفى والصحى

سمر العشري

برج الثور

مهنياً: القمر الجديد يحبط عزيمتك قليلاً أو يجعل العمل متراكماً ويتطلب منك التعويض عن الوقت الضائع



عاطفياً: تسود الرومانسية هذا اليوم وقد تلتقي الأحباء. لا تبالغ على الرغم من ذلك واحفظ حدودك حتى آخر الشهر



صحياً: تنعم بالصحة والعافية بفضل اهتمامك المتواصل بالمحافظة على صحتك

ابراج مكتوب

برج الثور

يتعين عليك اليوم أن تنتبه لأعدائك فربما لا تستطيع أن تتعرف عليهم ولكن يمكنك بكل سهولة التعرف عليهم من خلال تصرفاتهم فغالبا ما يرغبون في إحباطك والتقليل من شأنك. ربما لا تلاحظ تأثيرهم عليك ولكن سيدمرونك إذا لم تواجههم من البداية. حاول أن تستغل طاقتك في التغلب عليهم.

المصدر:ارب حظ

شبكةعيونالإخبارية

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