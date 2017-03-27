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وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي في وادي كركر بأسوان

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مصراوي Masrawy

وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (1)وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (1)

وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (2)وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (2)

وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (3)وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (3)

وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (4)وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (4)

وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (5)وزير التنمية المحلية يتفقد موقف السيارات الدولي (5)

أسوان - إيهاب عمران:
تفقّد الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، واللواء مجدي حجازي، محافظ أسوان، موقف السيارات الدولي في منطقة وادي كركر جنوب مدينة أسوان والذي سيتم افتتاحه في القريب العاجل ليخدم حركة الركاب بين والسودان.

كما استمع الوزير إلى شرح تفصيلي حول المخطط المستقبلي لمنطقة وادي كركر لتكون مدينة عالمية في المستقبل، وتشمل كافة الخدمات والمرافق والأنشطة السياحية والاقتصادية والثقافية.

وقال وزير التنمية المحلية، في تصريحات صحفية له اليوم الاثنين، على هامش تفقده للوادي: "إن هذا المشروع يعدّ نقلة حضارية كبيرة ويعتبر أحد المشروعات الواعدة في صعيد مصر، باعتباره منطقة متكاملة زراعيًا وصناعيًا، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس بالاهتمام بصعيد مصر وتحقيق التنمية في كافة أرجائه.

وأضاف أنهم سيتفقدون العديد من مشروعات التنموية الجديدة في أسوان خلال الفترة المقبلة، من أجل إحداث نقلة نوعية والإسراع في تحقيق التنمية الشاملة.

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