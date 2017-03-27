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قطر تستثمر 5 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا في 5 سنوات

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قطر تستثمر 5 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا في 5 سنوات قطر تستثمر 5 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا في 5 سنوات

مصراوي Masrawy

رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليف

لندن (أ ف ب)
أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني الاثنين ان بلاده ستستثمر 5 مليارات جنيه استرليني في بريطانيا على مدى خمس سنوات بعد تصويت البريطانيين على الخروج من الاتحاد الاوروبي.

وقال رئيس الوزراء القطري خلال منتدى الاعمال القطري البريطاني في لندن "على مدى السنوات الثلاث او الخمس المقبلة، ستوظف قطر 5 مليارات جنيه استرليني (5,8 مليار يورو) في الاقتصاد البريطاني من خلال صناديق استثمارات مختلفة والجهات المعنية في قطر، على ان تضاف الى استثماراتها الاخرى الناجحة في بريطانيا".

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