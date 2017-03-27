إحالة النائب محمد عمارة للتحقيق بعد اعتصامه أمام مكتب شيخ الأزهر

كتب- أحمد علي:

قرر الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، الاثنين، إحالة النائب محمد عمارة عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة البحيرة، للهيئة مكتب المجلس للتحقيق معه بسبب اعتصامه أمام مكتبي الإمام الاكبر شيخ الازهر ووزير الشباب والرياضة.

وقال عبدالعال: "الإمام الأكبر له كل التقدير والاحترام".

كان عبد العال، انتقد تصرفات النائب محمد عمارة، عضو مجلس النواب عن دائرة الدلنجات بمحافظة الجيزة، بشأن اعتصامه أمام مشيخة الأزهر ومقر وزارة الشباب.

وأكد عبدالعال، خلال الجلسة العامة بمجلس النوابـ، أن التصرفات التي تخرج من النواب لابد أن تكون مسئولة، مشيرا إلى أن النائب محمد عماره ذهب لوزارة الشباب والرياضة واعتصم لنقل أحد وكلاء الوزارة، وأيضا اعتصم بمقر مشيخة الأزهر وحاول أن يضع سيارته بجوار سيارة الإمام الأكبر.

وأوضح عبد العال: "هذه التصرفات لا تليق بالنائب البرلماني إطلاقا"، مشيرا إلى أن الإعلام له حق مناقشة مثل هذه التصرفات خاصة أن الإعلام لا يختلق مثل هذه التصرفات ولكن ينقلها فقط.​