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وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى التوظيفي الثامن بجامعة المستقبل

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مصراوي Masrawy

وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الوظيفي (1)وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الوظيفي (1)

وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الوظيفي (2)وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الوظيفي (2)

وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الوظيفي (3)وزير التعليم العالي يفتتح الملتقى الوظيفي (3)

كتب- محمد قاسم:

افتتح الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي، الاثنين، فعاليات الملتقى التوظيفي الثامن الذي نظمته جامعة المستقبل بمشاركة نخبة من أكبر وأعرق المؤسسات والشركات المصرية والعربية والعالمية، بحضور الدكتور عبادة سرحان رئيس الجامعة.

وقام الوزير بتفقد جناح المعرض الذي يضم العديد من الشركات المصرية والعربية والعالمية والتى توفر للطلاب فرص التدريب بهذه الشركات ومنها شركات للأدوية، والهواتف الخلوية، وشركات تكنولوجية، وغيرها.

وفى ختام الجولة توجه الوزير بالشكر والتقدير لأسرة جامعة المستقبل لتنظيم هذا الملتقى والجهد المبذول فيه لتوفير بيئة ممتازة للنجاح وتهيئة المناخ أمام أصحاب الأعمال والشركات والمؤسسات الكبرى للحصول على احتياجاتها من مختلف التخصصات.

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