حظك اليوم : توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28 مارس 2017 مع ماغي فرح

سمر العشري

برج الحمل

مهنياً: قد يطلب اليك التنحي من مكان أو مساعدة الآخرين او القبول ببعض التنازلات، ويدعو هذا اليوم الى العمل خلف الستار



عاطفياً: كلامك الجميل يبعدك والشريك عن المشاكل العاطفية، وتحاول أن تكون اكثر وداً معه



صحياً: تعامل مع الواقع الصحي بوعي وإدراك، ولا تخالف تعليمات الطبيب حتى لو كانت قاسية

برج الثور

مهنياً: القمر الجديد يحبط عزيمتك قليلاً أو يجعل العمل متراكماً ويتطلب منك التعويض عن الوقت الضائع



عاطفياً: تسود الرومانسية هذا اليوم وقد تلتقي الأحباء. لا تبالغ على الرغم من ذلك واحفظ حدودك حتى آخر الشهر



صحياً: تنعم بالصحة والعافية بفضل اهتمامك المتواصل بالمحافظة على صحتك

مهنياً: يحذرك هذ اليوم من بعض الإرباكات ويطلب إليك الانتباه والإصغاء إلى النصائح الحكيمة وعدم المغامرة او المجازفة او تصديق بعض المناورين



عاطفياً:عليك ان تتحرك بسرعة وأن تخبر الحبيب بحقيقة مشاعرك قبل فوات الأوان



صحياً: أي اضطراب في دقات القلب يستلزم مراجعة الطبيب المختص في أسرع ما يمكن

مهنياً: القمر الجديد في برج الحوت يجعلك تضع التحديات وتنجح في مساعيك، لكن انبته من بعض الأعداء



عاطفياً: تبادل الأفكار مع الحبيب ولا تنفرد بقراراتك لنفسك. مناقشة الأمر معاً مفيد وصحي لسلامة العلاقة



صحياً: ابتعد عن المشاكل ولا تتدخل في ما لا يعنيك لئلا ترهق نفسك أكثر من اللازم

برج الأسد

مهنياً: الندم المتأخر لا ينفع، يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غالياً



عاطفياً: الراحة الإلزامية مهمة، وخصوصاً إذا ترافقت مع هدنة غير معلنة مع الشريك، للانطلاق مجدداً



صحياً: أنت في أفضل حالاتك من الخارج، لكن من الداخل تعتمل عوامل ترهقك نفسياً

مهنياً: تتخلص من القيود المعنوية وتتقدّم بانشراح وقوة مصمّمًا على التخلص من العقبات بشجاعة. تخفّ حدة ضغوط المنافسين والخصوم



عاطفياً: حين تنفذ الوسائل الإيجابية في معالجة أي خلل، قد تضطر إلى تغيير استراتيجيتك تجاه الشريك



صحياً: استفد من كل ساعة فراغ لممارسة المشي أو بعض الرياضات المفيدة

برج الميزان

مهنياً: تجد نفسك أمام خيارات كثيرة، وتتخلص من بعض العراقيل في حياتك المهنية، وتضاعف المسؤؤليات بسبب واجبات طارئة لم تحسب لها حساباً



عاطفياً: يمكن أن تراجع بعض العائدات الزوجية أو تتباحث مع الشريك في شأن حساس



صحياً: حافظ على استقرار معنوياتك وهدوء أعصابك. لا تكثر من الصراخ والانفعال

مهنياً: الندم إذا جاء متأخراً قد لا ينفع، لذلك يستحسن أن تبادر إلى تصحيح الأخطاء قبل أن تدفع ثمنها غالياً



عاطفياً: يتعلّق بك الشريك ويلاحقك، بحيث لا تجد متنفّساً لك وتحاول الهرب، في حين تهتم بأشخاص آخرين يختفون عن الأنظار أو يتحفّظون



صحياً: تكون الإغراءات كثيرة، إلا أن الوقاية خير من العلاج

برج القوس

مهنياً: حاول أن تتجنب الجدل الذي لن يقدم أو يؤخر، فذلك مضيعة للوقت والجهد إذا كنت راغباً في تحسين ظروفك



عاطفياً: قد تراهن على لقاء ما، أو تسعى جاهداً لإتمامه مهما كلّف الثمن، وتفرح بجديد يولد ويغيّر الآفاق



صحياً: كن معتدلاً في ممارسة الرياضة ولا سيما إذا كنت متقدماً في السن

برج الجدي

مهنياً: طموحك كبير لا حدود له، ولكنك تبحث عن الفرصة المناسبة التي تساعدك على تحقيق هذا الطموح



عاطفياً: الشريك يتصرف بطريقة رائعة هذه الأيام، وتصارحه بما يقلقك لترتاح نفسياً



صحياً: ثقتك بنفسك وراحة البال تنعكسان على نفسيتك وتبقيانك في حالة من الراحة

مهنياً: حاول أن تكون أكثر ابتكاراً لتحتفظ بموقعك المتقدم في العمل، وهذا يفرض عليك الهدوء وعدم التسرع



عاطفياً: عليك أن تساعد الشريك ليتمكن من التعبير عن حقيقة مشاعره، وخصوصاً بعد فترة من الترقب بينكما



صحياً: إذا كنت من أصحاب القلوب الضعية يستحسن أن لا تشاهد أفلام الرعب وحدك

برج الحوت

مهنياً: يستحسن أن تنفذ المطلوب منك بنفسك، ولا تعتمد على الآخرين وخصوصاً أنك ستدفع ثمن أي هفوة قد تنتج



عاطفياً:عليك أن تقضي وقتاً أطول مع الشريك، فخسارته قد لا تعوّض بعد كل هذا الوقت الذي واجهتما خلاله ظروفاً صعبة



صحياً: قد تمر بأوقات متأزمة وعصيبة لكنها لن ترتد سلباً على وضعك الصحي.