من هو زعيم المعارضة الروسية نافالني؟ (رسم بياني)

مصراوي Masrawy

القاهرة (مصراوي)

قضت محكمة في موسكو بسجن زعيم المعارضة، أليكسي نافالني، 15 يوما لاتهامه بعدم الامتثال لأوامر الشرطة خلال الاحتجاجات التي جرت يوم الأحد.

واعتقل نافالني ضمن 500 شخص على الأقل بعد خروج مظاهرات في موسكو ومدن أخرى احتجاجا على الفساد.

وقضت المحكمة في وقت سابق الاثنين بتغريم نافالني 20.000 روبل، أي ما يعادل 350 دولارا، لاتهامه بتنظيم احتجاجات غير مشروعة.

وفي رده على الاحتجاجات الحاشدة الأحد، اتهم الكرملين المعارضة بتشجيع الناس على انتهاك القوانين، وإثارة العنف.

وقال متحدث باسم الرئاسة الروسية إن بعض الشباب دُفع لهم ليشاركوا في الاحتجاجات.

وكرر نافالني في المحكمة الاتهامات بالفساد لرئيس الوزراء الروسي، ديميتري ميدفيدف.

نافالني طالب بخروج احتجاجات في أنحاء روسيا ضد الفساد (أ ف ب)

ونفتالي سياسي ليبرالي مؤيد للتقرب من الغرب، وهو صاحب مدونة تنشر موضوعات تكشف فساد النخبة في المجتمع الروسي، خاصة السياسيين والمقربين من الكرملين.

وكان نفتالي أعلن اعتزامه خوض الانتخابات الرئاسية في 2018، بيد أنه يواجه عوائق قانونية بعد الحكم عليه بالسجن خمس سنوات في فبراير الماضي بتهة اختلاس أموال.