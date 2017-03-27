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دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب غدًا

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دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب غدًا دار الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب غدًا

مصراوي Masrawy

دار الإفتاء المصرية

كتب- محمود مصطفى:

تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدًا الثلاثاء، هلال شهر رجب لعام 1438 هجرية، من خلال اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.

ومن المقرر، أن يعلن الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر رجب من عدمه، غدًا الثلاثاء بعد آذان المغرب.

كان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزقية، أعلن أن غرة رجب لعام 1438 ستوافق الخميس الـ29 من مارس الجاري.

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