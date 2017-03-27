"النواب" يهنئ نائبة​ بحصولها على برونزية ألعاب القوى

كتب ـ أحمد على:

هنأ على عبد العال رئيس مجلس النواب، النائبة مها شعبان ممثلة ذوي الإعاقة لحصولها على الميدالية البرونزية في ألعاب القوي في بطولة فزاع الدولية بالإمارات والمؤهلة لبطولة العالم والمقرر أن تجرى في العاصمة البريطانية لندن خلال شهر يوليو القادم .

وتمنى عبد العال للنائبة دوام التوفيق وحصد البطولات، حسبما ذكرت في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين.

ومن جانبها أعربت شعبان عن سعادتها بهذه التهنئة، وأنها تعمل دائما على رفع علم مصر في كافة المحافل والفعاليات والبطولات التي تشارك فيها كما قدمت الشكر لرئيس المجلس لدعمها المستمر ولكافة زملائها من النواب.