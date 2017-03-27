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بالصور.. تفريق تجمهر لأهالي قنا لقن عصابة خطف أطفال "علقة ساخنة"

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مصراوي Masrawy

تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (1)تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (1)

تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (2)تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (2)

تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (3)تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (3)

تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (4)تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (4)

تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (5)تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (5)

تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (6)تجمهر للأهالي لقن عصابة خطف أطفال علقة ساخنة (6)

قنا – أبو المعارف الحفناوي:

تحاول الأجهزة الأمنية بقنا، تفريق تجمهر للأهالي، بالقرب من كمين دندرة، بعد ضبط  5 سيدات وتلقينهن "علقة سخنة" للاشتباه فيهن، بتكوين عصابة لخطف الأطفال بقنا، في ظل تغيب واختفاء عدد من الأطفال خلال الأيام الماضية.

وقال مصدر أمني في تصريحات لـ"مصراوي"، إن هناك محاولات للأجهزة الأمنية الآن، لفض تجمهر الأهالي باستخدام الغازات المسيلة للدموع، في محاولة لإخراج السيدات اللائي ضُبطن بحوزتهن طفلًا، من كمين كوبري دندرة، للبدء في فحصهن وكشف ملابسات الواقعة.

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مصراوي Masrawy

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