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والي: تخصيص الأدوار الأرضية بـ«الإسكان الاجتماعي» لمتحدي الإعاقة

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والي: تخصيص الأدوار الأرضية بـ«الإسكان الاجتماعي» لمتحدي الإعاقة والي: تخصيص الأدوار الأرضية بـ«الإسكان الاجتماعي» لمتحدي الإعاقة

التحرير

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قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن قرب مكان العمل وسهولة المواصلات وتوافر الخدمات شرط إقبال المواطنين على السكن في أي مدينة جديدة، وهو ما تمت مراعاته في تجربة حي الأسمرات.

وأضافت والي، اليوم الإثنين، خلال مشاركتها بفعاليات المؤتمر الدولي السابع تحت عنوان: "الابتكارية في بناء المدن.. آفاق وطموحات"، الذي ينظمه قسم الهندسة المعمارية، بكلية الهندسة بجامعة القاهرة.

وأكدت والي أنه سيتم تخصيص الوحدات السكنية بالأدوار الأرضية بالإسكان الاجتماعي للمواطنين متحدي الإعاقة، وذلك بالتعاون مع وزارة الإسكان.

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وأشارت وزيرة التضامن إلى أن عزوف المواطنين على بعض المدن الجديدة نتيجة لعدة أسباب منها نقص الخدمات أو ارتفاع الأسعار، حيث إن هناك وحدات لا تناسب أسعارها شرائح الدخل المختلفة.

وتابعت: "يجب تنظيم فعاليات لتغيير سلوكيات المواطنين وثقافتهم اليومية"، مشيرة إلى نسبة الأمية في حي الأسمرات تصل إلى 40%.

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التحرير

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