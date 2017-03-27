تنشيط السياحة تشارك في مسابقة «ملكة جمال البيئة»

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أعلن هشام الدميري رئيس هيئة تنشيط السياحة، مشاركة الهيئة بالتعاون مع الأمم المتحدة في المسابقة الدولية لملكة جمال البيئة والسياحة، والتي تستضيفها مصر للمرة الثانية على التوالي، وتنظمها الدكتورة آمال رزق رئيس مهرجان ملكات جمال العالم للبيئة والسياحة، مشيراً إلى أن تلك المسابقة تهدف لتنشيط وترويج المقاصد السياحية المصرية في جميع أنحاء دول العالم.

وأضاف الدميري في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن المسابقة تشارك فيها أكثر من 80 ملكة جمال على مستوى العالم يمثلون 80 دولة، مؤكدا أن الحدث يشهد حضور العديد من القنوات ووكالات الأنباء العالمية والمحلية.

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يذكر أن فعاليات الحدث تبدأ من عروس البحر المتوسط الإسكندرية، بمؤتمر صحفي داخل مكتبة الإسكندرية، وبحضور الدكتور إسماعيل سراج الدين، وزيارة الأماكن التاريخية والبيئية بالإسكندرية، ثم التوجه إلى القاهرة ودهب نهاية بشرم الشيخ حيث الحدث الأخير بمركز المؤتمرات يوم 14 إبريل بحضور أكثر من 3000 أجنبي حول العالم.