دار الإفتاء: سب الدين كفر

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أكدت دار الإفتاء خلال ردها على سؤال أحد المواطنين حول ما حكم سب الدين؟ وما جزاء مَن يفعل ذلك؟ أن سب الدين أمر مُحرم شرعًا؛ فإن قصد به المتلفِّظُ طريقةَ الشخص وتدينه وأخلاقه فهو آثمٌ شرعًا مُرتكبٌ لمعصيةٍ سمَّاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسقًا؛ فقال: «سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ» متفقٌ عليه.

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وأضافت الإفتاء فى فتوى لها منشورة على موقعها الرسمي حملت رقم مسلسل 568 "أمَّا بالنسبة سبَّ الدين مريدًا به دينَ الإسلام قاصدًا عالِمًا مختارًا فهذا هو الكفر المخرج عن الملة".