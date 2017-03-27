تركيا تعتزم زيادة استثماراتها في مصر إلى 15 مليار دولار بحلول 2020

التحرير

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تعتزم تركيا زيادة حجم استثماراتها في مصر من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2022 .

وقال أتيلا أطاسيفين رئيس جمعية رجال الأعمال الأتراك المصريين: إن "حجم التبادل التجاري بين مصر وتركيا يصل إلى 5 مليارات دولار"، مشيرًا إلى أن حجم الاستثمارات التركية فى مصر يبلغ 2 مليار دولار.

وأضاف "أطاسيفين" في تصريح لـ"التحرير"، "نستهدف زيادة الاستثمارات التركية في مصر إلى 10 مليارات دولار بحلول 2022 من خلال تكوين تحالفات استراتيجية بين الشركات المصرية التركية، ثم زيادتها إلى 15 مليار دولار في الخمس سنوات اللاحقة.

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وأشار إلى أن عدد الشركات التركية العاملة فى مصر يبلغ نحو 205 شركة يعمل بها 75 ألف عامل مصري نستهدف زيادتهم إلى 500 ألف عامل خلال الفترة المقبلة.



