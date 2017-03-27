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المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب بالموازنة العامة الجديدة

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المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب بالموازنة العامة الجديدة المالية: لا زيادة في أسعار الضرائب بالموازنة العامة الجديدة

التحرير

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قال نائب وزير المالية، الدكتور أحمد كوجاك: إن "الموازنة العامة للدولة لها ٣ أهداف - الأول هو خفض العجز والدين العام للدولة، وإدراك لأهمية النشاط الاقتصادي والتأكيد على الحماية الاجتماعية"، مؤكدًا أنه لا زيادة في الضرائب في الموازنة العامة الجديدة.

وأوضح "كوجاك" في مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، أن الموازنة العامة للدولة التي عرضت في اجتماع المجموعة الاقتصادية تستهدف معدل نمو ٤،٦٪‏، وتستهدف تحقيق فائض أولى.

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وأشار إلى أنه من المستهدف إيرادات زيادة تقترب من٣٠٪‏ ومتوقع زيادة في المصروفات من ١٧ إلى ١٨٪‏ وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

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التحرير

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