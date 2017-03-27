الجلسة العامة| مطالبات بمواجهة مخدر الفودو.. وإعدام مغتصب الرضيع

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شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم الإثنين، استعراض عدد من البيانات العاجلة من الأعضاء، حيث طالب النائب محمد الكومي، بمواجهة انتشار مادة "فودو" المخدرة أو "الاستركس" التي يتم استعمالها بنسبة كبيرة في الشارع المصري طوال الفترة الأخيرة.

أوضح الكومي، أن "الفودو" مادة مخدرة يتعاطاها الشبا، وتسبب تضخم الكبد وفقدان الذاكرة وتآكل الخلايا العصبية وزيادتها تؤدي إلى الوفاة أو الشلل، مضيفًا أنه خلال الأيام الأخيرة تم انتشار تجارتها بين الشباب، ما يعد خطرًا كبيرًا على شباب مصر المستهدف دائمًا.

أوضح الكومي، أن المشكلة الكبرى تكمن أنه عند القبض على تجار هذه المادة وتحويلهم للنيابة تقوم النيابة بالإفراج عنهم فورًا، لأن المعمل الكيماوي يخرج تقريره بأنها غير مدرجة في جدول المخدرات.

وطالب عبدالحميد كمال، عضو مجلس النواب، وزير الصحة، بالتحقيق في الوجبات المدرسية الفاسدة التي أدت إلى تسمم آلاف الطلاب بالمدارس على مستوى المحافظات المصرية، بينما قدم وحيدة قرقر، بيانًا عاجلًا، بشأن قيام مواطن باغتصاب طفله لا يتعدى عمرها عامين، مطالبًا بإعدامه، فيما أعلن النائب رياض عبدالستار، تقديمه عدة طلبات لإنشاء جهاز لمدينة ملاوي شرق النيل ويسكنها 2 مليون مواطن، خاصة بعد أن تكدست المدينة وارتفع ثمن الأراضي.

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وتقدم النائب صلاح حصاوي، ببيان عاجل لوزير الزراعة، حول عدم استغلال 16 ألف فدان في مدينة حما والضبعة، رغم الزيادة السكانية، فيما طالب النائب أحمد علي، ببيان مفصل، حول الغرامات المفروضة علة الفلاحين لزراعتهم الأرز، وكذلك ضرورة رفعها.

وأشار النائب محمود الضبع - في بيان عاجل - إلى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت ظاهرة خطف الأطفال وتسبب ذلك في حالة من الذعر بين الأهالي، خاصة في الصعيد.

كما وجهت النائبة شرين فراج، بيان عاجل لوزير البيئة، ووزير التنمية المحلية، بسبب مشكلة القمامة والتعاقد مع الشركات الأجنبية، مؤكدة أن الحكومة أكدت عدة مرات أنه لا تجديد لعقود شركات النظافة الأجنبية، مطالبة بوقف تجديد العقود ومقاضاة الشركات الأجنبية، والبدء فورًا في وضع منظومة واستراتيجية لإدارة المخلفات الصلبة، وإدماج العاملين في جمع القمامة في هذه المنظومة.

ورد عليها رئيس المجلس في نهاية كلمتها: "انت عاملة مشروع ناجح"، مشيرًا إلى منافذ شراء القمامة التي بادرت النائبة بإقامتها بالتعاون مع محافظة القاهرة في مصر الجديدة، والتي تقوم على شراء المخلفات الصلبة من المواطنين.