الأهلي لـ«جوزيه»: وداعا يا من أسعدت الجماهير الحمراء

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ودع النادي الأهلي مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للفريق وذلك عقب اتخاذه قرارا باعتزال تدريب كرة القدم.

ونشرت الصفحة الرسمية للقلعة الحمراء على موقع "فيسبوك" صورة للبرتغالي مانويل جوزيه تحت عنوان "حلق مع نسر الأهلي منذ أوائل الألفية.. فحقق الإنجازات والبطولات التي سنظل نفخر بها، وأصبح أحد أساطير القلعة الحمراء، وداعا لمن أقر قانون الغابة .. وداعا لمن أسعد جماهير المارد الأحمر ولم ير منافسوه يوما أبيضا في حضوره".

وكان المدير الفني البرتغالي مانويل جوزيه قد أعلن أمس اعتزال تدريب كرة القدم نهائيا.

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الجدير بالذكر أن جوزيه حقق مع الأهلي العديد من البطولات، إذ استطاع الفوز ببطولة الدوري العام 6 مرات ودوري أبطال إفريقيا 4 مرات والسوبر المصري 4 مرات والسوبر الإفريقي 4 مرات وكأس مصر مرتان.