كوجاك: زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية بالموازنة الجديدة

كتب- محمد غايات:

قال الدكتور أحمد كوجاك، نائب وزير المالية، الاثنين، إن الموازنة العامة للدولة لها ٣ أهداف هم خفض العجز والدين العام للدولة، وإدراك لأهمية النشاط الإقتصادي والتأكيد علي الحماية الإجتماعية.

وأوضح كوجاك في مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للإستثمار، أن الموازنة العامة للدولة التي عرضت في إجتماع المجموعة الإقتصادية تستهدف معدل نمو ٤.٦٪‏، وتستهدف تحقيق فائض أولي.

وأشار إلى أن الحكومة تستهدف زيادة الإيرادات إلى ٣٠٪‏ ومتوقع زيادة في المصروفات من ١٧ إلى ١٨٪‏ وزيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الإجتماعية.