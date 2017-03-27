بينهم «نجم الأهلي».. أفضل 10 لاعبين خارج أوروبا

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تتركز أكبر نجوم كرة القدم في بطولات الدوري في قارة أوروبا، ولكن ليس كل النجوم تقتصر على القارة العجوز فقط، فهناك بعض النجوم تتناثر في أنحاء العالم، مثل بطولات أمريكا الشمالية وآسيا أو أمريكا الجنوبية.

في ضوء ذلك استعرضت شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية أفضل 10 لاعبين خارج أوروبا، نبرزهم لكم فيما يلي:

1- أكسيل فيتسل

الدولي البلجيكي أكسيل فيتسل، لاعب خط وسط تيانجين كوانجيان الصيني، صاحب الـ28 عامًا، ومثل منتخب بلاده خلال مشاركته في بطولة كأس العالم 2014 في البرازيل.

وبدأ مسيرته في نادي ستاندارد لييج البلجيكي ثم انتقل لصفوف نادي بنفيكا البرتغالي، وبعدها قضى خمس سنوات في زينيت سانت بطرسبرج الروسي قبل أن ينتقل لصفوف تيانجين كوانجيان الصيني في يناير 2017، على الرغم انه كان محط انظار العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة.

2- سيباستيان جيوفينكو

الدولي الإيطالي صاحب الـ30 عامًا، بدأ مسيرته في يوفينتوس عام 2006 بعد أن تدرج في الفئات السنية للنادي، واستمر في صفوف الفريق حتى 2015، لكنه خالف التوقعات المستبشرة بنجم إيطالي واعد، وخلال فترته مع اليوفي، انتقل اللاعب على سبيل الإعارة لفترتين، الأولى كانت في 2007 - 2008 لنادي إمبولي، والثانية كانت بين 2010 و2012 مع بارما.

في يناير2015، اتفق اليوفي على أن ينتقل جوفينكو لتورنتو الكندي بصفقة تمتد لخمس سنوات على أن ينتقل في نهاية الموسم الكروي آنذاك، لكن فقط بعد شهر من الاتفاق انتقل اللاعب فعليا، ويلعب حاليًا لتورنتو الكندي بمرتب يبلغ 7 ملايين دولار سنويًا، وفاز بجائزة أفضل لاعب في الموسم الأول له، ثم أضاف 22 هدفًا في موسمه الثاني.

3- أندريه بيير جينياك

المهاجم البالغ من العمر 31 عامًا فقد مكانه في تشكيلة منتخب فرنسا في نوفمبر الماضي، لكنه انتقل إلى تيجريز أونال المكسيكي، في عام 2015، وسجل هذا الموسم مع الفريق 33 هدفًا، ليقرب من حظوظ فيرقه في الفوز باللقب.

4- ديفيد فيا

مع تسجيله 40 هدفًا في أول موسمين مع نيويورك سيتي الأمريكي، لا يوجد لاعب في الدوري سجل أكثر من ذلك، علاوة على أن الدولي الإسباني صاحب الـ35 عامًا، أختير أفضل لاعب في الدوري MLS العام الماضي، ليبرهن على أنه لا يزال من بين أرقى اللاعبين في القارة العجوز.

5- ميجيل بورخا

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الدولي الكولمبي صاحب الـ24 عامًا، لاعب بالميراس البرازيلي، أصبح رابع أغلى لاعب في تاريخ كرة القدم البرازيلي، الذي حل محل جابرييل خيسوس، لمهاجم مانشسترس سيتي الحالي، يقدم أداء رائع مع الفريق، وأحد أهم اللاعبين في الساحة حاليًا.

6- كارلوس تيفيز

تيفيز صاحب الـ33 عامًا الذي وصل مع يوفنتوس الإيطالي إلى نهائي دوري أبطال أوروبا في عام 2015، ومهاجم السابق لكل من وست هام ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، انضم مؤخرًا إلى شنجهاي شينهوا الصيني ويقدم أداء رائع مع الفريق.

7- إيفرتون ريبيرو

إيفرتون أوجوستو دي باروش ريبيرو، المعروف باسم إيفرتون ريبيرو، صاحب الـ27 عامًا، ولد في مدينة أروخا في البرازيل، يلعب حاليًا مع نادي الأهلي الإماراتي، وسبق له اللعب مع أندية كروزيرو ونادي كوريتيبا ونادي ساو كايتانو ونادي كورنثيانز، ولعب أيضًا مع منتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 2015.

وكان يعد أحد أهداف ناديي مانشستر يونايتد الإنجليزي وميلان الإيطالي، وعندما غادر كروزيرو إلى الأهلي، كان قد قد توج بلقبين للدوري البرازيلي.

8- جرازيانو بيلي

كان جرازيانو بيلي صاحب الـ31 عامًا، المهاجم الرئيسي للمنتخب الإيطالي في يورو 2016، وسجل هدفا في الوقت بدل الضائع ضد بلجيكا وإسبانيا، لكن بعد مغادرة كونتي من رأس القيادة للأزوري وحل بدلا منه جيامبيرو فينتورا، إلا أن الأخير استبعده من التشكيلة لرفضه مصافحته في لقاء إسبانيا أثناء تبديله، إلا أن المهاجم السابق لنادي ساوثامتون الإنجليزي يقدم أداء رائع مع شاندونج لونينج، الصيني.

9- أوسكار

الدولي البرازيلي الذي فاجأ الجميع بمغدارته لتشيلسي الذي اقترب من الحصول على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" للمرة الثانية في آخر 3 أعوام، فقضل المال في شنجهاي الصيني على الرغم من ان اللاعب في عامه الـ25.

وحقق البرازيلي أوسكار دوس سانتوس رقما قياسيا كأغلى صفقة في تاريخ الدوري الصيني، بانتقاله من تشيلسي إلى شنجهاي مقابل 61 مليون يورو، بعد أن حطم أوسكار الرقم القياسي بقيمة انتقاله، إذ كان مواطنه البرازيلي هالك هو من يملك الرقم القياسي مع نفس الفريق شنجهاي سيبج بقيمة 55.8 مليون يورو.

10- أليكس تيكسيرا

انضم البرازيلي اليكس تيكسييرا صاحب الـ27 عامًا من شاختار دونيتسك إلى جيانجسو سونينج الصيني، مقابل 50 ملايين يورو، ومقابل دخل سنوي 12 مليون يورو، بعد أن فاز بالدوري في أوكرانيا خمس مرات ومرتين هدافًا له مع شاختار، لكنه في عامه الأول في الدوري الصيني نجح في تسجيل 19 هدفًا، وكان هدفًا لنادي ليفربول الإنجليزي في أكثر من فترة انتقالات إلا انه اختار الصين والمال.