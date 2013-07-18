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"حديدان" في جزء ثالث

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"حديدان" في جزء ثالث "حديدان" في جزء ثالث

فرغ الممثل كمال الكاظمي من تصوير دوره البطوليّ في الجزء الثالث من السلسلة التراثيّة المعروفة "حديدان"، بعدما لاقت استحسان المشاهدين، منذ بداية بثّ حلقات الجزء الأوّل منها، خلال العام الماضي، حيث حظيت بنسبة متابعة مهمّة قدّرت آنذاك بحدود الـ47 في المائة، أي ما يُقارب الخمسة ملايين ونصف المليون مشاهد، ممّا شجّع القناة الثانية على خوض تجربة تصوير الجزء الثالث من المسلسل حيث يقف المشاهد على ذكاء شخصيّة "حديدان" التي تقمّصها الممثل كمال كاظمي، إضافة إلى حيله في النصب على بعض القبائل التي يحلّ ضيفاً عليها، أثناء تجواله وترحاله. فهل ستنجح المخرجة فاطمة بوبكدي، وهي تخوض مغامرة إخراج الجزء الثالث من سلسلتها؟

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سيدتي