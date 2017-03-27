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بالصور.. رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا

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مصراوي Masrawy

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (1)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (1)

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (2)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (2)

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (3)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (3)

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (4)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (4)

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (5)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (5)

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (6)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (6)

رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (7)رئيس جامعة بنها يلتقي وفدًا صينيًّا (7)

القليوبية - أسامه عبدالرحمن:

استقبل الدكتور السيد يوسف القاضي، رئيس جامعة بنها، اليوم الاثنين، وفدًا صينيًّا من جامعات "وهان ووسط الصين الزراعية"، ضم كلاً من الدكتور تيانج هانج، مدير مكتب شئون أعضاء هيئة التدريس بجامعة وسط الصين، والدكتور شياوشولي، نائب مدير مكتب التعاون الدولي بالجامعة، وتشن دجابج، نائب مدير قسم الشراكة الدولية بالمكتب، وذلك لبحث أوجه التعاون بين الجانبين.

وقال رئيس الجامعة في تصريحات صحفية اليوم: "إن جامعة بنها تُولي اهتمامًا كبيرًا بالانفتاح على العالم، والتعاون مع الجامعات العالمية، وزيادة التبادل الطلابي وأعضاء هيئة التدريس، مشيرًا إلى أن الشعبين المصري والصيني متقاربان في الحضارات والعادات والتقاليد. وتابع: "جرى فتح برامج للطلاب الصينيين الراغبين في تعلم اللغة العربية بالجامعة".

حضر اللقاء الدكتور جمال اسماعيل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمود مغربي عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد أبو سالم عميد كلية الطب البيطري وأمين عام الجامعة.

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